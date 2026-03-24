Фон дер Ляйен назвала отказ от российского газа болезненным

Фон дер Ляйен пожаловалась на болезненный отказ от российского газа. Во время выступления в парламенте Австралии глава Еврокомиссии признала: резкий отказ от энергоресурсов из России в 2022 году стал тяжелым испытанием для экономики и жителей ЕС.

Фон дер Ляйен подчеркнула: "Мы усвоили этот урок самым трудным образом". При этом ранее политик заявила, что Евросоюз не вернется к закупкам российского газа и СПГ, даже если в Европе будет нехватка энергоресурсов, которая приведет к отключениям энергии.