Фон дер Ляйен назвала отказ от российского газа болезненным
Автор:Редакция news.by
Фон дер Ляйен пожаловалась на болезненный отказ от российского газа. Во время выступления в парламенте Австралии глава Еврокомиссии признала: резкий отказ от энергоресурсов из России в 2022 году стал тяжелым испытанием для экономики и жителей ЕС.
Фон дер Ляйен подчеркнула: "Мы усвоили этот урок самым трудным образом". При этом ранее политик заявила, что Евросоюз не вернется к закупкам российского газа и СПГ, даже если в Европе будет нехватка энергоресурсов, которая приведет к отключениям энергии.