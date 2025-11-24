Фон дер Ляйен пообещала представить позицию Еврокомиссии по урегулированию конфликта в Украине

Ранее западные СМИ, в частности Reuters, опубликовали альтернативный мирный план, который подготовили Великобритания, Франция и Германия. Среди ключевых отличий - территориальный вопрос и требование не сокращать численность ВСУ, а также гарантии безопасности для Киева по аналогии со статьей 5 Устава НАТО.

Наиболее болезненный, территориальный, вопрос, по данным Financial Times был отложен до прямых переговоров Трампа и Зеленского, однако в графике американского президента встреча пока не запланирована. Кроме того, по данным того же Financial Times, окружение самого Зеленского предостерегает его от поездки в Вашингтон, поскольку опасается нового конфликта с Трампом и срыва договоренностей.