Фон дер Ляйен признала ошибкой отказ ЕС от атомной энергетики

Сегодня Европа выглядит как персонаж, который меняет убеждения так же легко, как костюмы на модном показе. Вчера - зеленый плащ спасителя планеты, сегодня - строгое облачение атомного прагматика.

Общий тон заявлений представителей европейского истеблишмента относительно вопросов добычи энергии кардинально изменился на саммите в Париже. Урсула фон дер Ляйен была вынуждена признать: энергетическая стратегия единой Европы на протяжении последних 35 лет была в корне ошибочной.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:

"Ситуация с ядерной энергетикой, к сожалению, печальна. В 1990 году треть энергии Европа получала от атомных станций, сейчас - только 15 %. Это сокращение было следствием нашего стратегического решения. И, оглядываясь назад, мы можем сказать, что это было ошибкой. Мы отказались от надежного и доступного источника энергии, который также гарантирует низкий уровень выбросов! Пора менять ситуацию".

Сегодня атом снова в моде. Завтра, не исключено, что Европа придумает новую повестку и будет рассказывать о ней так же страстно, как вчера проповедовала зеленую. Вопрос лишь в том, хватит ли у сообщества политической воли признать свои ошибки не только на словах, но и на деле.

Заявление главы Еврокомиссии прокомментировали в МИД Беларуси. В ведомстве также обратили внимание на планы Литвы построить собственную АЭС.

Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Мы, безусловно, заметили заявление председателя Европейской комиссии госпожи фон дер Ляйен, в котором она признает, что отказ от атомной энергетики был стратегической ошибкой для ЕС. Для нас это не стало открытием, мы всегда исходили из того, что энергетическая безопасность должна строиться на реальных потребностях, а не на политической конъюнктуре. И, естественно, в интересах граждан. Что касается Литвы, здесь мы наблюдаем интересную трансформацию. Еще вчера Островецкая АЭС объявлялась "экзистенциальной угрозой" и "инструментом шантажа", рассылались ноты протеста, а сегодня в Вильнюсе всерьез обсуждают, как бы самим обзавестись атомной генерацией. Видимо, счета за электроэнергию после разрыва БРЭЛЛ оказались убедительнее любых политических лозунгов".

Газовый кран перекрыли, солнечные панели не спасают в зимние холода, а забота об окружающей среде вышла в круглую сумму. Это даже если не брать в расчет ущерб, нанесенный европейскому автопрому, который не выдержал конкуренции с китайской продукцией на фоне агрессивного внедрения электрокаров в сочетании с высокими санкционными издержками.

Более того, начали возникать вопрос: зачем? Ведь если при изготовлении одной солнечной панели в атмосферу выбрасываются десятки килограммов углекислого газа, то не такая уж альтернативная энергетика и безопасная для экологии. Варшава и Вильнюс были самыми ярыми противниками появления атомной электростанции в Островце. А что теперь?

Мачей Вишневский, главный редактор польского портала Strajk.eu:

"Атомная энергия была заброшена на долгие годы, и сейчас к ней возвращаются, потому что абсолютно видно, что это единственный выход, чтобы иметь какую-то энергетическую самостоятельность, тем более что Польша, как и вся Западная Европа, сделала если не все, то очень много, чтобы лишиться дешевой энергии с востока, от России и Беларуси. Но дело в том, что платить за этот выбор будут польские граждане, уже начинаем платить. Что будет дальше - не знаем. Тем более что энергетическая политика Евросоюза идет в таком направлении, что будет все хуже и хуже. Энергия будет дороже и дороже, а люди не будут больше зарабатывать".

Пересобирать и подключать "Северный поток" европейцы, конечно, сейчас не побегут. Но вот Польша уже ведет переговоры о строительстве второй АЭС, хоть атомный проект существует там пока лишь в виде долгосрочных планов и дорогостоящих контрактов.