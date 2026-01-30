Формат "три стороны плюс хозяева": Дмитрий Швайба рассказал о роли США в переговорах по Украине

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88deb903-8412-4037-b253-ecf50c3c6afc/conversions/c9fe999e-4998-4cb2-8fbe-dc5d498e1394-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88deb903-8412-4037-b253-ecf50c3c6afc/conversions/c9fe999e-4998-4cb2-8fbe-dc5d498e1394-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88deb903-8412-4037-b253-ecf50c3c6afc/conversions/c9fe999e-4998-4cb2-8fbe-dc5d498e1394-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88deb903-8412-4037-b253-ecf50c3c6afc/conversions/c9fe999e-4998-4cb2-8fbe-dc5d498e1394-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

В переговорный трек в Абу-Даби Украину, по сути, вписали в треугольник формата "три стороны плюс хозяева". Как понимать такую расстановку сил, попробовал разобраться в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком" медиаэксперт Дмитрий Швайба.

Он заявил, что совершенно очевидно, что управляют этим процессом и доминируют в нем США, но американцев не стоит идеализировать, ведь они все всегда рассматривают с позиции внутриполитической борьбы. Президенту США Дональду Трампу нужна победа перед выборами в Конгресс, и тем самым он усилил бы позиции республиканской партии.

Естественно, демократы ему противодействуют. Все средства массовой информации, которые сориентированы на внутриамериканскую повестку, делают разные заявления, но при этом Трамп симпатизирует президенту РФ Владимиру Путину. "Это пугает очень многих, кто поддерживает Украину. Кстати, рассадка очень интересна. Арабы рассадили участников переговоров таким образом, что создало впечатление некого хаоса на переговорах, но это все глубоко символично", - отметил собеседник.

Дмитрий Швайба

Стоит упомянуть, что на переговорах Россия, Украина, США разговаривали за одним столом, Европа же отсутствовала вовсе. От американской стороны были Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, Белый дом добавил советника по экономическим вопросам, а конфликтующие стороны - военных. На вопрос, почему появились новые фигуры, медиаэксперт ответил, что военные - это тоже определенный символизм, поскольку они и так стоят лицом к лицу на линии боевого соприкосновения, а первые контакты в таком формате как раз начинаются с военных, ведь им есть о чем разговаривать. "Советник по экономическим вопросам - это то, что предлагает Россия США за работу, которую она проделывает, - будущие экономические преференции, двустороннее взаимовыгодное сотрудничество, но это своеобразный обмен, ведь политика является интересами сторон, которые или совпадают, или разнятся", - заметил он.

Напомним, что до встречи в Абу-Даби переговорной команды определялась комбинация и политическая тактика на встречах в Кремле Путина с американцами, Зеленского с Трампом в Давосе и во время визита руководства ОАЭ в Москву.

Все, что перечислено выше, вселяет осторожный оптимизм, касающийся площадки в Абу-Даби, поскольку там произошла серьезная переговорная работа, уверен эксперт, где стороны озвучили свои аргументы, показали, на что готовы идти. "Но скажу, что роль Америки сильна. Она хотела бы с администрацией Трампа записать это себе как свою победу, и они очень много для этого делают. Им мешают внутриполитические силы в США, а Россия с серьезными своими аргументами и озвученной позицией добивается целей, которые были поставлены еще в 2022 году", - отметил гость проекта.