Форум в Давосе не принес Киеву обещанных денег
Форум в Давосе проходит для Киева в минорном тоне. Мало того что Украину затмила Гренладия, так ее еще оставили без денег.
СМИ обращают внимание на то, что конфликт Европы и Трампа из-за датского острова сорвал планы по заключению договора об экономической поддержке Украины. Так называемый план процветания на 800 млрд долларов должны были согласовать на форуме, но американские чиновники даже не явились на его обсуждение.
Отмечается, что Зеленский на этом фоне даже решил не ехать в Швейцарию, поскольку его встреча с Трампом так и не была согласована. Сам же глава киевского режима оправдал свое решение тяжелой энергетической ситуацией в стране.
Тем временем американский лидер начал свое выступление на экономическом форуме. В достаточно экстравагантной форме он заявил, что ему приятно снова оказаться Давосе среди многих друзей и нескольких врагов. О ком именно речь, Трамп не уточнил. Далее глава Белого дома стал перечислять свои достижения за первый год президентства. Он также отметил, что любит Европу, но, по его мнению, она идет в неправильном направлении.