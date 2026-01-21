Форум в Давосе проходит для Киева в минорном тоне. Мало того что Украину затмила Гренладия, так ее еще оставили без денег.

СМИ обращают внимание на то, что конфликт Европы и Трампа из-за датского острова сорвал планы по заключению договора об экономической поддержке Украины. Так называемый план процветания на 800 млрд долларов должны были согласовать на форуме, но американские чиновники даже не явились на его обсуждение.

Отмечается, что Зеленский на этом фоне даже решил не ехать в Швейцарию, поскольку его встреча с Трампом так и не была согласована. Сам же глава киевского режима оправдал свое решение тяжелой энергетической ситуацией в стране.