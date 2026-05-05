Fox News: США приближаются к возобновлению крупномасштабных боевых действий против Ирана

США приближаются к возобновлению крупномасштабных боевых действий против Ирана. Об этом телеканалу Fox News заявили американские официальные лица, комментируя операцию "Свобода" по выводу застрявших в Персидском заливе торговых судов из-за закрытия Ормузского пролива.

США обстреляли два гражданских грузовых судна, приняв их за катера ВМС КСИР, пять мирных жителей погибли. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Ранее два ракетных эсминца ВМС США попали под интенсивную атаку иранских сил. Впрочем, ни один не был поражен и в настоящее время выполняет задачи в Персидском заливе.

Как заявила датская судоходная компания Maersk, военные США смогли обеспечить ее судну проход через пролив из Персидского залива, где оно находилось с февраля.

В то же время глава МИД Ирана выразил мнение, что операция "Свобода" является тупиковой и политический кризис не может быть решен военными методами.