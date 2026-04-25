Франции грозит энергетический дефицит из-за ближневосточного конфликта
Автор:Редакция news.by
Франции грозит энергетический дефицит из-за ситуации на Ближнем Востоке. По словам главы Totalenergies, если судоходство в Ормузском проливе не будет восстановлено в ближайшие 8-12 недель, страна столкнется с реальной нехваткой топлива.
Франция и другие европейские страны уже используют запасы топлива из хранилищ. При сохранении текущей ситуации резервов хватит максимум на 3 месяца.
В первую очередь дефицит коснется дизеля и авиакеросина, что может привести к перебоям в логистике и воздушном сообщении.