Франции грозит энергетический дефицит из-за ближневосточного конфликта

Франции грозит энергетический дефицит из-за ситуации на Ближнем Востоке. По словам главы Totalenergies, если судоходство в Ормузском проливе не будет восстановлено в ближайшие 8-12 недель, страна столкнется с реальной нехваткой топлива.

Франция и другие европейские страны уже используют запасы топлива из хранилищ. При сохранении текущей ситуации резервов хватит максимум на 3 месяца.