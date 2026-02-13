3.72 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
Франция и Норвегия договорились о совместном финансировании военной помощи Украине
Автор:Редакция news.by
Франция и Норвегия заключили соглашение о военной помощи Киеву. Об этом сообщило норвежское правительство.
Закупать оборудование планируется у французской промышленности. На эти цели Осло предоставляет более 440 млн долларов, а Париж гарантирует заимствование на 315 млн.
В рамках соглашения предполагается поставка большого количества управляемых авиабомб и средств для слежения.