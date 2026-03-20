Франция отказалась от военной операции в Ормузском проливе

"Что касается Ормузского пролива, я вновь заявил, что, как только ситуация станет более спокойной, Франция готова вместе с другими странами взять на себя ответственность за систему сопровождения судов в проливе в рамках миссии, не предполагающей применения силы и требующей проведения консультаций и координации с Ираном".

На фоне этого 7 государств - Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Япония и Канада - выпустили совместное заявление по ситуации в Ормузском проливе. В нем страны призвали к немедленному мораторию на удары по нефтегазовым объектам - как иранским, так и стран Персидского залива.



В заявлении также содержится требование к Ирану: немедленно прекратить минирование, удары и любые попытки блокировать судоходство в проливе. При этом декларируемая "готовность обеспечить безопасный проход" не подкреплена ни конкретными мерами, ни сроками их реализации.