Франция отказалась от военной операции в Ормузском проливе
Президент Франции Макрон публично заявил об отказе участвовать в военной операции США по деблокированию Ормузского пролива.
Эммануэль Макрон, президент Франции:
"Что касается Ормузского пролива, я вновь заявил, что, как только ситуация станет более спокойной, Франция готова вместе с другими странами взять на себя ответственность за систему сопровождения судов в проливе в рамках миссии, не предполагающей применения силы и требующей проведения консультаций и координации с Ираном".
ЕС призывает к мораторию на удары по нефтегазовым объектам
На фоне этого 7 государств - Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Япония и Канада - выпустили совместное заявление по ситуации в Ормузском проливе. В нем страны призвали к немедленному мораторию на удары по нефтегазовым объектам - как иранским, так и стран Персидского залива.
В заявлении также содержится требование к Ирану: немедленно прекратить минирование, удары и любые попытки блокировать судоходство в проливе. При этом декларируемая "готовность обеспечить безопасный проход" не подкреплена ни конкретными мерами, ни сроками их реализации.