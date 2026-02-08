3.73 BYN
Франция с союзниками проводит масштабные военные учения
Автор:Редакция news.by
8 февраля Франция и ее союзники начинают активную фазу военных учений "Орион-2026", в которых будут задействованы более 12 тысяч военнослужащих.
Согласно данным французских СМИ, учения продлятся до 30 апреля. Будут задействованы 140 самолетов и вертолетов, 1 200 дронов, 2 150 единиц сухопутной техники, а также авианосец "Шарль де Голль".
Французское минобороны ранее сообщало, что цель маневров - подтвердить статус Франции как ведущей военной державы, способной координировать действия союзников.