Франция с союзниками проводит масштабные военные учения

8 февраля Франция и ее союзники начинают активную фазу военных учений "Орион-2026", в которых будут задействованы более 12 тысяч военнослужащих.

Согласно данным французских СМИ, учения продлятся до 30 апреля. Будут задействованы 140 самолетов и вертолетов, 1 200 дронов, 2 150 единиц сухопутной техники, а также авианосец "Шарль де Голль".

Французское минобороны ранее сообщало, что цель маневров - подтвердить статус Франции как ведущей военной державы, способной координировать действия союзников.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Франциявоенные учения