Французские фермеры готовы начать осаду Парижа на тысяче тракторов

Французские фермеры, несогласные с проводимой властями политикой, пригрозили устроить осаду Парижа на тысяче тракторов, если до 5 января в аграрном секторе ничего не изменится.



Уже больше недели аграрии блокируют автодороги на юго-западе страны в знак протеста против забоя животных из-за вспышки дерматита (для человека это заболевание не представляет опасности, а для крупного рогатого скота является смертельным).