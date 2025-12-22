3.66 BYN
Французские фермеры готовы начать осаду Парижа на тысяче тракторов
Автор:Редакция news.by
Французские фермеры, несогласные с проводимой властями политикой, пригрозили устроить осаду Парижа на тысяче тракторов, если до 5 января в аграрном секторе ничего не изменится.
Уже больше недели аграрии блокируют автодороги на юго-западе страны в знак протеста против забоя животных из-за вспышки дерматита (для человека это заболевание не представляет опасности, а для крупного рогатого скота является смертельным).
Фермеры также выступают против соглашения о свободной торговле со странами МЕРКОСУР. Ранее на фоне всеевропейских протестов и сопротивления ряда стран глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что подписание договора отложено до января.