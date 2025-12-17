3.68 BYN
2.95 BYN
3.45 BYN
Французские фермеры протестуют против массового забоя скота
Автор:Редакция news.by
Французские фермеры проводят масштабные протесты, блокируя автомагистрали в разных регионах.
Причина - реакция властей на сообщения о вспышках узелкового дерматита у крупного рогатого скота. И вместо повсеместной вакцинации отправляют на убой все стадо, даже если заболела одна корова, тем самым уничтожая бизнес.
Также фермеры протестуют против планов по заключению соглашения со странами МЕРКОСУР, что, по их мнению, приведет к несправедливой конкуренции и потере доходов французских производителей.