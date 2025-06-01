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Французы устроили беспорядки по стране по случаю победы ПСЖ в Лиге чемпионов
2 человека погибли в ходе беспорядков, которые охватили ряд городов Франции после победы парижского клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщил телеканал TF-1 со ссылкой на источник в полиции.
Уточняется, что ранения получили около 200 человек. На улицах минувшей ночью развернулась настоящая бойня: погромы, поджоги авто и грабежи магазинов. Футбольные фанаты бросали в полицию бутылки, камни и запускали фейерверки. Полиция разгоняла их водометами и слезоточивым газом.
По всей стране были задержаны 550 нарушителей порядка, большинство из них - в Париже. Во французском Гренобле машина въехала в толпу футбольных фанатов. Пострадали 4 человека, 2 из них находятся в тяжелом состоянии. Уточняется, что водитель сам сдался полиции, его арестовали. По словам источника, знакомого с ходом расследования, шофер мог случайно въехать в людей.