"ФРГ больше нельзя доверять": депутат АдГ объяснил, как Меркель разрушила репутацию страны
Депутат ландтага федеральной земли Баварии от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Андреас Юрка в программе "Актуальное интервью" раскритиковал текущий внешнеполитический курс Берлина, назвав санкции против Беларуси и России причиной экономических проблем в Европе. Политик также осудил заявление Ангелы Меркель о Минских соглашениях и высказался за восстановление диалога между странами.
Отвечая на вопрос о внутренней политике на фоне масштабных военных поставок, инициированных правительством Фридриха Мерца, Андреас Юрка прямо связал их с ухудшением социальной сферы в Германии. Он указал, что партия АдГ набирает поддержку именно из-за недовольства граждан тем, куда идут средства.
"Это действительно одна из причин, почему люди выбирают нас. Потому что они видят, какие деньги здесь тратятся не на граждан. И мы говорим сейчас не только о поставках оружия, но также о том, что мы обеспечиваем сотни тысяч украинцев в Германии. Это также внутренняя проблема, которая приводит к проблемам в социальной сфере", - констатировал депутат.
Он также поддержал тезис о том, что проблемы украинского конфликта зачастую звучат в немецких СМИ громче, чем насущные вопросы самого немецкого общества.
Касаясь образа Беларуси в немецких медиа, политик отметил: "В немецкой политике, или точнее, в СМИ, это представляется так, что ваш президент и Беларусь, являются своего рода спутниками России".
При этом он подчеркнул позицию АдГ: "Наша позиция заключается в том, что мы уважаем каждое суверенное государство, и также разговариваем с каждым государством". Андреас Юрка выразил мнение, что "Беларусь могла бы стать хорошим посредником, который мог бы способствовать миру" в Украине.
Отвечая на вопрос о скандальном заявлении экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения 2014-2015 годов были нужны, чтобы "дать Украине время" стать сильнее, депутат дал жесткую оценку.
"Как депутат и политик, я абсолютно осуждаю то, что Меркель сделала в то время. Это было нарушением слова. У Германии в долгосрочной перспективе будут проблемы, потому что другие страны скажут, что немецкому слову больше нельзя доверять", - с грустью отметил Андреас Юрка.
Он добавил, что это противоречит немецкому менталитету, поскольку "Германия априори считается надежным партнером, но, к сожалению, больше не является таковым со времен Меркель".
Он также раскритиковал нынешнее федеральное правительство за упущенные возможности для диалога: "Наше федеральное правительство упустило возможность поговорить с Россией и Беларусью, конечно, как с промежуточными партнерами, так сказать, и направить все это в русло, которое, по крайней мере, позволило бы мирным переговорам случится".
Одна из самых резких оценок прозвучала в контексте темы разрушения газопроводов "Северный поток". Андреас Юрка назвал это "нападением на жизненно важную немецкую инфраструктуру" и резко раскритиковал первоначальную реакцию Берлина.
"Вначале это была чистейшая пропаганда в Германии, в том смысле, что Россия сама это сделала, что абсолютно идиотски. Это большая проблема Германии: наши политики ведут внешнюю политику на инфантильном уровне и полностью игнорируют очевидные нападения на нашу инфраструктуру. Другие страны интерпретировали бы это как акт войны", - заявил политик.
Комментируя открытые заявления некоторых польских представителей об одобрении диверсии, Андреас Юрка отметил: "Когда другая страна или представители другой страны радуются тому, что жизненно важная инфраструктура моей собственной страны разрушается, конечно, это неприятно слышать". При этом он добавил, что проблема не в тех, кто "об этом говорит", а в тех, "кто это вызвал".