G20 на распутье: саммит в ЮАР подтвердил кризис "двадцатки" и растущее влияние Глобального Юга
Последний саммит G20 прошел практически в информационной тишине, что резко контрастирует с привычным ажиотажем вокруг встреч "Большой двадцатки". Отсутствие лидеров России, Китая и США, а также скудное освещение в СМИ заставили задуматься: теряет ли G20 свою актуальность? Аналитик Юлия Абухович рассказала о глубинных причинах кризиса одной из главных международных площадок.
Изначально G20 создавалась как эффективный инструмент реагирования на мировые экономические потрясения на уровне министров финансов и глав центробанков. Однако после 2008 года формат был повышен до саммитов глав государств. Сейчас, спустя четыре года, встречи проходят в странах Глобального Юга - Индии, Бразилии, ЮАР, - что символизирует фундаментальный сдвиг в расстановке сил.
"Сегодня многие говорят, что даже повестка и заключительная резолюция очень совпали с повесткой резолюции БРИКС. То есть получается, что G20 становится ретранслятором позиции БРИКС", - отметила Юлия Абухович.
Итоговый документ саммита, наполненный миротворческой риторикой, призывами против санкционного давления и акцентами на "зеленой" энергетике, вступил в прямое противоречие с позицией коллективного Запада.
Именно это, по мнению эксперта, вызвало резкую реакцию западных лидеров, в частности, Эммануэля Макрона, заявившего об отсутствии солидарности и возможном распаде G20.
Юлия Абухович обратила внимание на ключевой тренд: повестку дня теперь формируют страны Глобального Юга, вынося на обсуждение вопросы, которые действительно волнуют большую часть мира. Одним из важнейших итогов саммита стало требование реформировать международные институты, такие как ВТО и МВФ.
"Для Европейского союза и Америки эти вопросы неудобны, тем более, что США являются создателем тех организаций, о которых идет речь. Эти организации не помогали развиваться тому же Глобальному Югу. Все, что они делали - помогали зарабатывать колонизаторам", - констатировала аналитик.
Еще одним серьезным шагом стало предложение расширить представительство стран Африки и Азии в ООН, чтобы конфликты на их территориях не решались без их участия.
По словам аналитика, на данный момент у "Большой двадцатки" есть два возможных пути:
- Консолидация. G20 может доказать, что остается рабочей структурой, способной эффективно реагировать на глобальные вызовы.
- Маргинализация. Организацию ждет постепенный уход от реальности, развал и реализация мрачного прогноза Макрона.
Ключевым фактором, который определит судьбу G20, станет ее способность перейти от реактивной позиции к проактивной. Если странам-участницам не удастся этого сделать, организация рискует бесследно исчезнуть с международной арены.