Генсек НАТО ожидает завершения конфликта в Украине до конца 2025 года

Генсек НАТО Марк Рютте ожидает возможного завершения войны в Украине до конца 2025 года. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста испанской газеты El País о возможных сроках окончания боевых действий.

Он выразил надежду, что мир наступит в ближайшее время, но подчеркнул, что даже в случае подписания мирного соглашения Россия все еще будет оставаться долгосрочной угрозой для Европы.