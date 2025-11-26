3.70 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
Генсек НАТО ожидает завершения конфликта в Украине до конца 2025 года
Автор:Редакция news.by
Генсек НАТО Марк Рютте ожидает возможного завершения войны в Украине до конца 2025 года. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста испанской газеты El País о возможных сроках окончания боевых действий.
Он выразил надежду, что мир наступит в ближайшее время, но подчеркнул, что даже в случае подписания мирного соглашения Россия все еще будет оставаться долгосрочной угрозой для Европы.
Рютте также сообщил, что Украина к концу 2025 года получит вооружение на сумму почти 5 млрд долларов по инициативе закупок Европой оружия для Киева у США.