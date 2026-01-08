Генсекретарь ООН осудил агрессию Вашингтона против Каракаса

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил агрессию Вашингтона против Каракаса и похищение президента Николаса Мадуро. Об этом он заявил в ходе встречи с постоянным представителем Венесуэлы при Всемирной организации Самуэлем Монкадой.

Гутерриш назвал военную операцию США грубым нарушением Устава ООН и норм международного права. Он также заявил, что эти действия создают опасный прецедент для международных отношений и нарушают стабильность в Латинской Америке и Карибском бассейне.