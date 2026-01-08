3.67 BYN
Генсекретарь ООН осудил агрессию Вашингтона против Каракаса
Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил агрессию Вашингтона против Каракаса и похищение президента Николаса Мадуро. Об этом он заявил в ходе встречи с постоянным представителем Венесуэлы при Всемирной организации Самуэлем Монкадой.
Гутерриш назвал военную операцию США грубым нарушением Устава ООН и норм международного права. Он также заявил, что эти действия создают опасный прецедент для международных отношений и нарушают стабильность в Латинской Америке и Карибском бассейне.
Генсек также подчеркнул суверенитет Венесуэлы в управлении ее природными ресурсами и то, что нефтяные месторождения принадлежат народу республики. На этом фоне, пишет Wall Street Journal, США разрабатывают план по установлению контроля над венесуэльской нефтью на годы вперед. По словам источника газеты, Трамп рассчитывает, что это позволит снизить цены на нефть до 50 долларов за баррель.