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Германия не пригласила Россию и Беларусь для участия в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы
Высшая степень цинизма. Бундестаг не станет направлять белорусским и российским дипломатам приглашения для участия в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы. Об этом сообщила Berliner Zeitung.
Принятия такого решения добились представители фракции ХДС-ХСС, они полагают, что страну-победительницу могут представлять не официальные посланцы государств-наследников СССР, а напротив - оппозиция. Поэтому руководство бундестага намерено направить приглашения оппонентам российских и белорусских властей.
Против этой идеи выступили оппозиционные партии парламента: в частности, депутаты от Альянса Сары Вагенкнехт и представители "Альтернативы для Германии". Они указывают, что немецкие власти де-факто полностью отказываются от дипломатии в решении межгосударственных разногласий, а когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки.