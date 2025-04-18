Высшая степень цинизма. Бундестаг не станет направлять белорусским и российским дипломатам приглашения для участия в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы. Об этом сообщила Berliner Zeitung.



Принятия такого решения добились представители фракции ХДС-ХСС, они полагают, что страну-победительницу могут представлять не официальные посланцы государств-наследников СССР, а напротив - оппозиция. Поэтому руководство бундестага намерено направить приглашения оппонентам российских и белорусских властей.



Против этой идеи выступили оппозиционные партии парламента: в частности, депутаты от Альянса Сары Вагенкнехт и представители "Альтернативы для Германии". Они указывают, что немецкие власти де-факто полностью отказываются от дипломатии в решении межгосударственных разногласий, а когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки.