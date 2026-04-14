Германия теряет население - к 2045 году страна может лишиться 2,5 млн жителей

Германия на пороге демографического кризиса. Немецкое население начало стремительно сокращаться. С 2010 года страна потеряла около 100 тыс. человек. И эксперты считают, что это лишь начало негативной динамики.

По данным Института экономики ФРГ, к 2045 году число жителей может сократиться еще почти на 3 %, это примерно 2,5 млн человек. Теперь даже миграция не компенсирует естественную убыль: умерших стало на 350 тыс. больше, чем новорожденных, а приток мигрантов в 2025 году составил лишь 250 тыс. человек.

Авторы прогноза предупреждают, что при еще более слабой миграции население может снизиться до критичной отметки. Это, по их мнению, усилит давление на рынок труда, пенсионную и систему соцстрахования.