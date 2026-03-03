3.75 BYN
Гитанас Науседа разбил голову в результате неудачного падения
Автор:Редакция news.by
Президент Литвы Гитанас Науседа откровенно поведал народу, что расшиб голову в результате неудачного падения. Поскользнулся, упал, ударился головой о твердую мебель, пишут литовские СМИ.
Случилась неприятность еще в начале февраля. Упал дома на ровном месте, в гостиной. Рукой пытался смягчить удар и зацепился за острый предмет. В результате рана и повреждение нерва. "На лице рана заживет, - рассказал Науседа, - а вот рука будет заживать дольше, пальцы немеют".
Фото: РИА Новости