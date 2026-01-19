3.72 BYN
Глава Европейского совета Кошта созывает заседание из-за ситуации вокруг Гренландии и пошлин США
Автор:Редакция news.by
Председатель Европейского совета Антониу Кошта на фоне ситуации вокруг Гренландии заявил, что намерен созвать внеочередное заседание Европейского совета.
Ранее он заявил, что ЕС готовит совместный ответ стран-участниц на заявление Дональда Трампа о введении пошлин для ряда европейских стран. При этом СМИ уточняют, что встреча лидеров ЕС запланирована на 22 января.
Среди возможных сценариев ответа на угрозы со стороны Белого дома рассматриваются меры в отношении американских технологических компаний, ввод санкций, пошлин, а также возможность аннулировать торговое соглашение с США, подписанное в 2025 году.