Глава Европейского совета Кошта созывает заседание из-за ситуации вокруг Гренландии и пошлин США

Председатель Европейского совета Антониу Кошта на фоне ситуации вокруг Гренландии заявил, что намерен созвать внеочередное заседание Европейского совета.

Ранее он заявил, что ЕС готовит совместный ответ стран-участниц на заявление Дональда Трампа о введении пошлин для ряда европейских стран. При этом СМИ уточняют, что встреча лидеров ЕС запланирована на 22 января.