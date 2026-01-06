Глава МИД: Атака США на Венесуэлу противоречит международному праву

Мировое сообщество с Трампом не согласно и признало: атака США на Венесуэлу противоречит международному праву. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы по итогам экстренного заседания Совбеза ООН.

Представитель России назвал действия США в отношении Николаса Мадуро разбоем и предвестником возвращения в эпоху бесправия.

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:

"Любые имеющиеся между Соединенными Штатами и Венесуэлой проблемы и противоречия должны решаться путем диалога. Именно это предписывает нам Устав ООН, цели и принципы которого ряд государств последние годы стал применять выборочно, в зависимости от политической конъюнктуры. Сегодня мы пожинаем плоды их безответственности и избирательности в вопросах соблюдения норм международного права, которые отождествляемы с так называемым миропорядком, основанным на праве".

С резким осуждением действий США выступили Китай, Куба и Колумбия, Франция и Великобритания - ограничились общими заявлениями о "мирном переходе".