Глава МИД Литвы опроверг свое заявление о подготовке к переговорам с Беларусью

Вильнюс вновь переобулся. Глава МИД этой страны опроверг заявление, сделанное ранее председателем Комитета по иностранным делам Сейма. Оно касалось застрявших в нашей стране литовских грузовиков и общей ситуации на границе.



Ранее глава Комитета сообщил, что Вильнюс готов к переговорам с Минском на дипломатическом уровне. Однако теперь выясняется, что это было сказано гипотетически. По словам главы МИД Литвы, Вильнюс сосредоточен на ужесточении санкций против Минска и мобилизации поддержки со стороны союзников.