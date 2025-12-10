Глава МВД Литвы: Литовские дальнобойщики возвращаются из Беларуси с промытыми мозгами

Глава МВД Литвы утверждает, что, побыв в Беларуси пару дней, литовские дальнобойщики возвращаются с промытыми мозгами. Да, возвращаются - с вирусом объективной реальности. А это для Вильнюса смертельнее сибирской язвы. А если серьезно, им не мозги промывают - глаза открывают. Если два дня в Беларуси достаточно для "зомбирования", значит, литовская пропаганда держится на соплях и страхе. Хрупкая конструкция. Значит, безвиз работает. Люди общаются - мифы рассыпаются.

Вот так живешь-живешь, строишь «форпост демократии», а тут на тебе - национальная катастрофа. Не танки варваров с Востока на улицах, не ядерный удар, не инопланетное вторжение, а метеозонды с сигаретами. Правительство Литвы, срочно собравшееся на историческое заседание, объявило чрезвычайное положение на всей территории страны.

Не из-за эпидемии, войны или экономического коллапса - из-за воздушных шариков с контрабандным табаком, которые, ясное дело, «нарушают работу аэропорта». Это как если бы слон впал в истерику от комара, жужжащего над ухом. Это новый вид гибридной войны - не меньше.

Паранойя литовских властей как самодиагноз Вильнюса

И конечно, по мнению Вильнюса, виновата во всем Беларусь. Хотя литовские пограничники в этих "гибридных" шарах находят сим-карты литовских, польских и латвийских операторов. Странная диверсия: снабжать вражеские воздушные средства связью местных провайдеров. Так кто здесь контрабандист?! Пока политики из Вильнюса тычут пальцем на Минск, 2 декабря Служба госбезопасности Литвы устраивает грандиозную облаву по всей стране. Конфисковано товаров на полмиллиона евро, задержано 10 подозреваемых в контрабанде.



В ноябре - задержания местных жителей с воздушными шарами, набитыми сигаретами, 8 декабря - двое литовцев с дронами у вильнюсского аэропорта. Это как чистить свой собственный карман, обвиняя соседа в воровстве. Литовцы ловят литовцев, но кричат: "Беларусь виновата!"



Впрочем, в этой ситуации есть интересный вывод. Из этого выходит, что главная угроза суверенитету и безопасности Литвы – это ее же граждане с гелием и пачками сигарет. Но властям говорить об этом, конечно, неудобно. Это ж как надо довести своих граждан, чтобы они искали заработок за рубежом, при помощи сигарет и шаров?! Проще обвинить Лукашенко.

Литва хочет арестовать белорусские активы

Эрика Швенченене, учредитель Международного форума добрососедства (Литва):

"Я думаю, что это не имеет никакого отношения к этим воздушным шарам. Все же люди, которые работают в авиации, здесь, в Литве, тоже говорят, что это абсолютное безумство. Раз мы не можем сами с этой контрабандой что-то сделать, она была много десятилетий. Контрабанда – это другой вопрос. Но то, что подыгрывают с этими шарами и делают конфликт международным - это уже другое. И я думаю, что это развязывает руки нашему правительству, как они говорят, наложить штрафы и наложить арест на то добро белорусское, которое есть в Литве. А оно есть. И видите, так как активы российские тоже нужны Евросоюзу, они тоже думают об этом".

Польская трезвость против литовского цирка

Минск, кстати, предлагал Вильнюсу поговорить. Цивилизованно. Но Литва отказалась. Замглавы МИД Беларуси объяснил: "Кажется, для Вильнюса любой контакт с Беларусью – это как поражение". Признать, что проблемы внутренние, контрабандисты свои, а воздушные шары – это смешно, они не могут. Почему? Видимо, власть не хочет решать проблемы обычных граждан, перевозчиков, туристов. Она решает свои проблемы. И тогда, конечно, проще жить в парадигме «осажденной крепости", где с неба падают сигареты, а во всем виноват страшный восточный сосед.

А вот поляки. У них же граница тоже с Беларусью, почему же туда не летят шары с контрабандой? Цены в ЕС на сигареты одинаковые. Прямо аномалия какая-то. Польша закрывала границы по более прозрачным мотивам: учения "Запад-2020". Оказалось, как-то накладно выходит. А тут бы поддержать литовских партнеров, но глава МВД Польши спокойно заявляет: "Чрезвычайщину вводить не будем". То есть, когда к границе шли тысячи мигрантов, справились без ЧС по всей стране. А в Литве, когда летают шарики с сигаретами – это повод для общенациональной паники? Бедная Литва! Ну или это поляки, в отличие от литовских коллег, еще не доросли до понимания всей смертельной опасности, исходящей от надувных шаров.

А тут еще один кошмар. Беларусь продлила безвиз для европейцев. Ужас-ужас! Почему? Да потому что 211 тысяч въехавших по нему - это в основном поляки, литовцы, латыши - соседи. Они приезжают, смотрят своими глазами, общаются. Один такой визитер, вернувшись домой, рассказывает правду пятерым, а те - еще 20. И вот уже в обществе соседних стран копится «критическая масса правды».