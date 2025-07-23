Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу в Турции

Главы делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят встречу во дворце Чираган в Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Первый раунд прямых переговоров между РФ и Украиной прошел в Стамбуле 16 мая, он завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1000 на 1000" и решением о представлении сторонами меморандумов по аспектам преодоления кризиса. Второй раунд прямых переговоров прошел в Стамбуле 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, договорились об обмене тяжелоранеными военнопленными и телами погибших. Москва передала Киеву несколько тысяч тел погибших.