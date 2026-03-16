Главы МИД ЕС обсуждают отправку военных кораблей в Ормузский пролив

Главы МИД Евросоюза обсуждают отправку своих военных кораблей в Ормузский пролив - такое заявление сделала глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. Так, для этой цели может быть изменен мандат европейской военно-морской операции в Красном море. Одновременно противоминные американские суда внезапно ушли из Персидского залива и появились в Малайзии, оставив Ормузский пролив без необходимого прикрытия.



Ранее Дональд Трамп грозил мрачным будущим НАТО, если союзники не станут участвовать в обеспечении безопасного прохода через пролив. Среди тех, кто отказался, - Британия, Германия, Япония, Австралия и Норвегия.