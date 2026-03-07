Глубинные причины схватки мировых держав на Ближнем Востоке - в "Таблице Менделевой"

Конфликт в Иране - это не локальная операция и не очередной виток ближневосточной нестабильности. Это прямое столкновение интересов США, Китая, стран Персидского залива и глобальных энергетических корпораций. Ормузский пролив пропускает около 20 % мировой нефти и свыше 30 % глобального экспорта СПГ.

В 1973 м арабское нефтяное эмбарго вызвало рецессию, инфляцию и политические потрясения по всему миру. Но тогда глобальная экономика была менее интегрирована, а энергопотребление - ниже. Сегодня все иначе: мировой спрос на нефть превышает 100 млн баррелей в сутки. Около 85 % объема перевозимой через пролив и 83 % СПГ направляются в Азию.

Эбрахим Джаббари, советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ирана news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c241bf6-253b-497f-be9b-f2d34bc0b930/conversions/8fa723f9-fcde-4cc4-8f74-ac4f16555cc6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c241bf6-253b-497f-be9b-f2d34bc0b930/conversions/8fa723f9-fcde-4cc4-8f74-ac4f16555cc6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c241bf6-253b-497f-be9b-f2d34bc0b930/conversions/8fa723f9-fcde-4cc4-8f74-ac4f16555cc6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c241bf6-253b-497f-be9b-f2d34bc0b930/conversions/8fa723f9-fcde-4cc4-8f74-ac4f16555cc6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эбрахим Джаббари, советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ирана:

"Цена уже достигла 81 доллара за баррель нефти, и весь мир, безусловно, ждет, когда она поднимется до 200 долларов. Они грабили и вывозили из этого региона по 20 млн баррелей нефти ежедневно. Часть ее продавалась, а мизерные объемы возвращались в эти страны. Ормузский пролив закрыт. Любой, кто попытается пройти, будет уничтожен огнем".

Китай - крупнейший потребитель ближневосточной нефти. Иран обеспечивает 13 % импорта, еще 6 % поступает из Венесуэлы. Неофициальная причина эскалации в Иране - это попытка США оказать давление на Китай в преддверии визита Трампа в Поднебесную в апреле.

Мурад Садыгзаде, президент Центра ближневосточных исследований:

"Безусловно, цепочки поставок будут очень сильно нарушены. Большая часть мировой экономики держится именно на традиционных видах энергетики. Сегодня в случае если этот сценарий военных действий в регионе превратится в то, что в Иране действительно произойдет переориентация после всего этого на Запад, то будет сближение именно с Америкой, будет трансформация политической системы. Это это большая угроза и сложность для Китайской Народной Республики в регионе, потому что Китай, по сути, лишается своей основной базы. В контексте Ближнего Востока их соперничество давно обострено. И, возможно, что сейчас идет бой за то, чтобы показать, кто сильнее и кто останется в регионе".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03eb9533-42c9-4b37-8949-a54eaae1fdb6/conversions/5cdb233a-636b-415d-86c2-f40ddf51ff2d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03eb9533-42c9-4b37-8949-a54eaae1fdb6/conversions/5cdb233a-636b-415d-86c2-f40ddf51ff2d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03eb9533-42c9-4b37-8949-a54eaae1fdb6/conversions/5cdb233a-636b-415d-86c2-f40ddf51ff2d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03eb9533-42c9-4b37-8949-a54eaae1fdb6/conversions/5cdb233a-636b-415d-86c2-f40ddf51ff2d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вот только пока Вашингтон пытается перекрыть Пекину доступ к иранской нефти, Китай держит в руках куда более мощный рычаг - редкоземельные металлы. Доля КНР на рынке редкоземов превышает 80 %. И если Пекин решит ответить, он может ударить по самым чувствительным секторам американской экономики. И это будет куда болезненнее, чем потеря нескольких процентов нефтяного импорта. Черное золото - ресурс, который Китай может спокойно заменить, увеличив закупки даже у России. И это делает американскую стратегию куда менее эффективной, чем рассчитывают в Белом доме.

Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии (США):

"Цены на энергоносители растут по всему миру. Цены на нефть растут. Цены на бензин растут. Каждые 10 долларов за баррель - это примерно 24 цента за галлон, которые вы будете платить больше из-за войны Трампа".

Особенно уязвим рынок СПГ: 80 % газа, проходящего через пролив, направляется в Азию, остальное идет в Европу, где энергетическая система все еще не оправилась от потрясений последних лет.

Александр Вучич, президент Сербии:

"Происходят совершенно невероятные вещи. Я просто не понимаю, зачем людям понадобилось развязывать войну, когда они прекрасно знают, насколько сильно мы все зависим от Ближнего Востока и его энергоресурсов".