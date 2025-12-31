Год смены декораций: как 2025-й перевернул мировую политику

2025 год уходит в историю, историю планеты, которую пишет человечество. Чем отличилась очередная страница жизни, смотрите в "Специальном репортаже".

В первый же день 47-й президент США Дональд Трамп подписал 42 указа, в том числе о признании только двух полов и сворачивании иностранной помощи. Далее вместе с миллиардером Илоном Маском Трамп ликвидировал Агентство США по международному развитию (USAID).

США и конфликт в Украине

Затем хозяин Белого дома свернул благотворительность для Киева и поставил на место Владимира Зеленского. Мартовский скандал в овальном кабинете и соглашение о продаже Америке украинских редкоземельных элементов в СМИ еще долго обсуждали.

После трамповской взбучки Зеленский звонил главе Франции Эммануэлю Макрону и генсеку НАТО Марку Рютте. Непоколебимую поддержку Украине тогда выразил британский премьер Кир Стармер. Зеленского приняли в Лондоне.

Марко Рубио, госсекретарь США:

"Я спрашиваю, каков европейский план по прекращению этой войны? Могу пересказать вам то, что заявил мне один министр иностранных дел. Не буду говорить, кто это был. Мне один из них сказал, что война продлится еще год, и в этот момент Россия почувствует себя настолько ослабленной, что будет молить о мире. Это еще один год убийств, еще один год смертей, еще один год разрушений, и, кстати, это не очень реалистичный план с моей точки зрения".

Трамп, в свою очередь, с еще большим воодушевлением заговорил о мире. "У нас сегодня была встреча, как вы знаете, с Зеленским. И я бы сказал, это было совсем не здорово с его стороны. Он сильно переборщил", - высказался глава Белого дома.

Ключевым геополитическим событием 2025 года можно по праву назвать желанные переговоры президентов России и США. В августе Владимир Путин и Дональд Трамп провели трехчасовую встречу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Главным образом обсуждали ситуацию в Украине.

"У нас с президентом Трампом установились очень хорошие прямые контакты. Мы неоднократно и откровенно разговаривали по телефону, к нам, как известно, в Россию, несколько раз приезжал спецпредставитель президента США, господин Уиткофф, - обозначил Владимир Путин. - Регулярно контактировали наши помощники и главы внешнеполитических ведомств. Как вы хорошо знаете, понимаете, одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины. Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки. Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас - это трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец".

Как утверждает Трамп, он завершил 8 войн, с 9-й, украинской, пока не вышло. Мирный план погряз в обсуждениях, не без европейских стараний. Старый Свет взял курс на ожесточенную милитаризацию, устроив рекордное количество показательных военных учений у российских рубежей. Варшавский режим отчаянно выбивал у Брюсселя деньги на оборону. В ход шли привычные страшилки об угрозе с Востока, подкрепляемые информационными вбросами, о неких залетающих в воздушное пространство страны неизвестных объектах.

Эпидемия евромилитаризации

Польша раздувала истерию вокруг совместных белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025".

Дональд Туск, премьер польского режима:

"На территории Беларуси, в непосредственной близости от польской границы, начинаются весьма агрессивные с точки зрения Военной доктрины российско-белорусские учения. Это имеет различные последствия, включая ответные действия, такие как учения с нашей стороны, польской армии и союзных сил. Мы также имеем дело с растущим числом различных провокаций со стороны России и Беларуси. Поэтому, исходя из интересов государственной безопасности, мы закроем границу с Беларусью, включая железнодорожные переходы".

Здесь стоит напомнить, что для снижения напряженности наши маневры были намеренно перенесены вглубь страны, подальше от границы ЕС. Пригласили и международных наблюдателей, в том числе из НАТО. Однако реакция западных соседей преднамерена и стандартна.

"На границе ставятся мины. Вообще полоса уже с колючей проволокой превратилась в зону практически боевых действий между нами. То есть практически даже у стран, которые воюют, такой полосы препятствий, наверное, сегодня нет, - заметил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. - И при этом польская сторона обвиняет нас в том, что мы своими учениями создаем очень большую опасность для Польши, для Европейского союза. Либо Польша так не уверена в своих вооруженных силах и считает, что данный расклад в пользу Беларуси, ну тогда, значит, такие вооруженные силы в Польше. Либо второй момент, это вот та же милитаризация".

Европа намеренно превращается в натовский полигон, а европейские обыватели становятся заложниками грязных политических игр своих верхушек.

Яркой, миролюбивой альтернативой подзаборной Европе становится белорусский бренд открытых границ. По решению нашего президента еще на год продлен безвиз для граждан 38 европейских государств. Дружелюбная инициатива Минска подтверждает свою востребованность. Наперекор железному занавесу в 2025 году Беларусь посетили более 210 тыс. иностранных гостей.

"Еще раз прошу, умоляю, не ездите туда. А если кто-то едет, то едет на свой страх и риск. Пожалуйста, не вините потом польское государство", - заявил министр иностранных дел польского режима Радослав Сикорский.

Безвиз начал действовать с 15 апреля 2022 года. И за этот период к нам приехали более 1 млн 230 тыс. европейцев. Львиная доля гостей, практически половина, пожаловала из соседней Литвы. Охотно едут к нам граждане Латвии и Польши.

Грани безопасности

Согласно новой Стратегии национальной безопасности, США больше не гарантируют безопасность Европы, сохраняя принцип "Америка прежде всего". В ходе декабрьских переговоров Трампа и Зеленского американский лидер еще раз указал: Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины.

После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. Предшествовал этому хороший и продуктивный телефонный разговор хозяина Белого дома с президентом России. Путин призвал и впредь ориентироваться на понимание, достигнутое в Анкоридже. Катализатором микроклимата, разногласий и отсутствия политической солидарности в ЕС стал вопрос о замороженных российских активах.

Инициатива Еврокомиссии во главе с нечистой на руку Урсулой фон дер Ляйен по грабежу в пользу Киева расколола блок изнутри. Против оказался ряд западных стран. Сопротивление со стороны Венгрии, Франции, Италии и даже самой Бельгии, где размещаются ключевые депозитарные институты. А что до предприимчивой Урсулы, то вотумы недоверия приходят и уходят, а при мандате остается.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"Велись серьезные закулисные переговоры, и все они сводились к одному вопросу: можно ли изъять замороженные российские активы и передать их Украине? Стало ясно, что эта идея мертвая. Мы изначально отвергли эту идею и не участвовали в обсуждении, поскольку сразу заявили, что Венгрия выступает против и не возьмет на себя никакой ответственности. Но и у тех, кто участвовал, вскрылось множество важных обстоятельств. С юридической точки зрения это невозможно. Речь будет идти о конфискации, а значит, существует как минимум высокий риск - практически неизбежное последствие того, что Россия подаст судебный иск и потребует вернуть эти средства законным путем".

Экономика прежде всего

За год своего второго срока президент Трамп подписал свыше 200 указов. Почти четверть из них связана с экономической и торговой политикой Соединенных Штатов. Трамп активно продвигал политику протекционизма, вводя новые торговые пошлины. С апреля 2025 года начали действовать 10-процентные тарифы на импорт товаров почти из всех стран мира.

На ввоз товаров из Китая, Японии и Южной Кореи были установлены тарифы в размере 25 %. В декабре Банк Японии поднял ставки до максимума за 30 лет и предупредил о дальнейшем ужесточении. Исторический разворот от сверхмягкой денежно-кредитной политики обостряет напряженность на мировых рынках облигаций.

Хрупкий мир

В 2025 году в мире зафиксировано рекордное количество активных конфликтов со времен окончания Второй мировой. Прямо или косвенно в печальной статистике задействованы примерно 90 стран, а жертвами боевых действий стали более 240 тыс. человек. Помимо украинского конфликта, на Ближнем Востоке продолжается блокада сектора Газа. Череда авиаударов и наземных операций израильской армии привела к еще большим разрушениям в многострадальном палестинском анклаве.

Впрочем, появилась надежда на разрешение кризиса после того, как удалось договориться с движением ХАМАС о возврате заложников. Однако прямое военное столкновение Израиля с Ираном летом 2025 года поставило регион на грань полномасштабной войны.

В мае обменялись ракетными ударами Индия и Пакистан. В Африке продолжают тлеть Судан и Сомали. В Азии вспыхнул пограничный конфликт между Камбоджей и Таиландом, а в Латинской Америке кризис на Гаити, война наркокартелей в Мексике, напряженность в отношении Венесуэлы.

Громкие дела

Эхо прошлого. Экс-президент Франции Николя Саркози провел 21 день за решеткой.

В конце сентября суд признал политика виновным в сговоре с целью получения денег на финансирование его президентской кампании 2007 года от главы ливийского государства Каддафи. Реальный тюремный срок стал для Саркози неожиданностью. Месяц спустя на прилавках магазинов появилась книга "Дневник заключенного". Этим криминальная французская мозаика не ограничилась.

Восемь минут, которые потрясли мир - так охарактеризовали ограбление года. Группа злоумышленников вынесла драгоценности из самого знаменитого музея мира. Наказали Лувр на 88 млн евро. Выйти на след преступников удалось лишь спустя месяц. Впору упомянуть Макрона, уровень одобрения деятельности которого рухнул до 11 %. Социологи окрестили незавидный результат досиживающего президента кризисом враждебности.

Выбор сделан

На парламентских выборах в Чехии победу одержал правопопулистская партия бывшего премьер-министра Андрея Бабиша. Бабиш солидарен с Дональдом Трампом и Виктором Орбаном, входит в крайне правую фракцию Европарламента Patriots for Europe, обещал прекратить чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины в разных странах мира.

А несколькими месяцами ранее состоялись повторные президентские выборы в Румынии. После скандальной отмены Конституционным судом победы пророссийского кандидата Кэлина Джорджеску, прозападная ангажированность новоизбранного мэра Бухареста Никошура Дана не вызывала сомнений.

Выступавшие против поддержки Украины кандидаты не прошли. Очередной Майдан не состоялся. В начале октября в Грузии оппозиция попыталась устроить государственный переворот после проведения муниципальных выборов. Еще до объявления результатов группы протестующих пытались прорваться в президентский дворец. Беспорядки были спланированы заранее. Полиция сработала четко. Граждане выбрали "Грузинскую мечту" на пути к независимости и против ЕС-интеграции.

Я голосовал за мир, за большее процветание, за больший прогресс нашей страны, за нашу столицу. Я отдал голос за ту единственную партию, которая на протяжении всех этих лет сохранила мир в нашей стране, принесла прогресс и развитие. Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

Раскол по политическому признаку. На выборах президента Польши победил консерватор Кароль Навроцкий. Его соперник от правящей коалиции мэр Варшавы Рафал Тшасковский не добрал какой-то процент. Теперь, пока поляки нищают, в верхах с переменным успехом перетягивают одеяло. Кто кого? Пробрюссельский премьер Туск или Навроцкий, не жалующий Евросоюз и выступающий против вступления Украины в НАТО.

Не без потерь

На следующий день после православной и католической Пасхи этот мир покинул Папа Римский Франциск. Конклав, на котором был избран новый понтифик, стартовал 7 мая и продлился всего два дня.

Впервые в истории папский трон занял американский кардинал Роберт Фрэнсис Превост. Понтифик принял имя Лев XIV, решив тем самым отдать дань уважения Папе Льву XIII, известному прогрессивными взглядами на социальную справедливость.

Поколение Z

2025 год окончательно закрепил в международном лексиконе понятие "революция поколения Z". Как следует из самого названия, ее движущей силой стали молодые люди, родившиеся с конца 1990-х до начала 2010-х годов. В разных странах и регионах массовые протесты, не имеющие единого лидера, самоорганизующиеся через соцсети и мессенджеры, вспыхивали по разным поводам. Непал, Мексика, Индонезия, Мадагаскар, Филиппины.

Но способны ли бунты и революции приблизить благополучие и стабильность? Неутвердительных ответов больше, чем позитивных.

Культурный слой

Необходимо находить мир и согласие в честной конкурентной борьбе. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" был возрожден после многолетнего перерыва.

Артисты из 20 государств со всех континентов встретились на одной сцене. Онлайн-трансляция была организована по всему миру. Победителем стал исполнитель из Вьетнама Дык Фук. Мир узрел богатство дарований и многообразие культур.