Горы, лошади, культура - что может привлечь белорусского туриста в Кыргызстане

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Курут - это высушенный на солнце сыр из козьего или овечьего молока. Это продукт номер один в меню кочевников, а сегодня главное блюдо и гордость нации. Юрта из войлока - дом для целых семей, живущих в горах и символ страны. А фрагмент ее каркаса изображен на государственном флаге. Адаевская лошадь - лучшая порода в Азии, идеально обученная наездниками.

Все это про Кыргызстан - колоритный, с богатой историей и традициями. Страна, которую стоит открыть для себя по-новому и найти свое.

Молоко, шоколад и конфеты, сгущенка под брендом "Сделано в Беларуси" - эти товары можно встретить в продуктовых магазинах Бишкека. Дороги здесь помогают ремонтировать наши Амкодоры, а пассажиров перевозят троллейбусы Белкоммунмаша. О нашей стране и о Минске здесь знают, а продукцию ценят.

Минск и Бишкек - города-побратимы, а соглашение о расширенном сотрудничестве подписано в прошлом году. Улица Минская в Бишкеке, конечно же, есть. Это значит, что здесь с уважением относятся к нашему общему прошлому, тогда еще в рамках одной большой страны. Да и с нашей продукцией и культурой здесь тоже знакомы.

Между Беларусью и Кыргызстаном составлена и дорожная карта до 2027 года. В планах наращивать объемы поставок и в сфере агропромышленного сектора. Об этом договорились на полях специализированной выставки "Белагро-2025".

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И конечно особый акцент на культурный обмен. Во время дней белорусской культуры в Бишкеке чаще всего, кроме тематических выставок, показывают кинофильмы на белорусском и русском языке в кинотеатрах. Это особая часть культурного марафона.

Одно из главных направлений развития сотрудничества - туризм. Архитектура Бишкека, природные ландшафты, горы, покрывающие более 90 % территории страны - все это станет яркой страницей в дневнике активного путешественника из Беларуси. Горы Тянь-Шань простираются на тысячи квадратных километров и занимают территорию сразу нескольких государств, среди которых Китай и Кыргызстан, и буквально каждый метр здесь - это нетронутая природа, где не ступала нога человека. Владельцам по праву этого действительно природного чуда по-настоящему повезло. Потенциал для развития туризма огромный.

Профессиональный гид и организатор туров Акжол Мукашов из города Нарын решил вывести местную формулу национального этноотдыха. За год с коллегами смог построить целый экокомплекс для туристов в горах на высоте 3,5 тыс. метров. Ведь, как и в Беларуси, агроэкотуризм здесь является сильно стороной.

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"У нас в Кыргызстане много красивых и неизведанных мест. Самая первостепенная цель - это популяризировать наши отечественные продукты, наши красоты, которые имеются в стране. И у нас много таких мест, не тронутых современными людьми и временем", - поделился гид, организатор этнотуров в Кыргызстане Акжол Мукашов.

Горное озеро Иссык-Куль - визитная карточка страны, куда едут гости из разных уголков СНГ и всего мира. Входит в 30 крупнейших по площади озер мира и занимает седьмое место в списке самых глубоких. Соленое, как настоящее море, оно не замерзает круглый год, и это излюбленный маршрут туристов.

"Здесь туризм активно развивается последние несколько лет, поэтому это пока новое направление, и киргизский народ очень гостеприимный. Развитие сотрудничества со странами Средней Азии для нас очень важно. Это важно и в рамках наших договоренностей с нашими странными партнерами в рамках ШОС и ЕАЭС. Поэтому постепенно мы налаживаем связи, формируем организованный туристический поток. Здесь для нас интересна уникальная форма рельефа - горы, каньоны, ледниковые озера. Это то, что всегда будет привлекать туристов. Также привлекает местный колорит - национальная кухня и традиции", - отметила замдиректора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Екатерина Гончаренок.

Основа туристической привлекательности страны в ее комфорте, удобной и понятной инфраструктуре. В Кыргызстане это хорошо понимают, здесь строят новые скоростные трассы. По мировым стандартам возводят современные отели и благоустраивают зеленые зоны, создают парковые ансамбли.

Направление на восток в страну гор и водопадов в сердце Азии новое для белорусов. Первые группы наших путешественников уже начали исследовать ландшафты в основном в рамках автобусных туров. Увеличить поток поможет комфортный трансфер. Этот вопрос уже активно обсуждают. Минск и Бишкек планируют связать прямым авиарейсом.

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"Хочется, конечно, верить в наличие прямого авиасообщения. Это один из значимых факторов в развитии туристических отношений. Мы для этого тоже проводим соответствующую работу. Но есть объективные причины, по которым на сегодняшний день прямое авиасообщение между столицами пока что отсутствует. Я думаю, это вопрос времени. Я думаю, усилиями сторон мы придем к тому, что между Минском и Бишкеком будет прямое авиасообщение", - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси Эрбол Султанбаев.

Это будет большой шаг навстречу в сфере туризма, классического делового промышленного между нашими странами. Жители столицы и всей Беларуси смогут открыть для себя горную страну на "Шелковом пути".