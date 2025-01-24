Госдеп США больше не рассматривает заявления на смену пола в паспорте

Государственный департамент США после указа президента Дональда Трампа о признании только мужского и женского полов перестал рассматривать заявки на смену пола в паспорте и выдачу удостоверений личности с прочерком в графе "пол". Об этом сообщает ТАСС .

По информации газеты The Guardian, такое распоряжение дал госсекретарь США Марко Рубио. "Официальная политика Соединенных Штатов заключается в том, что пол человека не может быть изменен. В паспортах следует использовать слово "пол", а не "гендер", - говорится в документе.

21 января Трамп подписал указ о признании в США двух неизменных полов - мужского и женского - и отказе от так называемой гендерной идеологии. Утверждение ее сторонников о том, что мужчины якобы могут идентифицировать себя как женщины, а женщины - как мужчины, признается ложным. Всем федеральным ведомствам предписано удалить всю информацию, продвигающую или навязывающую гендерную идеологию, а также запрещено использовать государственное финансирование для распространения таких идей. Запрещается и проведение медицинских процедур по смене пола на государственные средства.