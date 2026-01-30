Готова ли Европа пережить морозы в этом году и сколько еще выдержат хранилища с газом

На фоне наступивших холодов в Европе актуальным становится вопрос: как европейские страны будут справляться с отопительным сезоном при низком уровне запасов газа в хранилищах? Аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов в эфире "Первого информационного" высказал свое мнение по этому вопросу.

Ключевым инструментом сглаживания пиковых нагрузок станет сжиженный природный газ (СПГ). "Греться будут сжиженным природным газом. А вообще хранилища и задумывались для этих целей, чтобы каким-то образом сдерживать цены во время перепадов температур", - пояснил аналитик.

Анатолий Бояшов:

"Как правило, Европейский союз закачивает в хранилища газ летом, когда цены немного спадают. Делает это с регулярностью, чтобы резко не взвинтить цены. Потому что как только ЕС начнет заказывать слишком много сжиженного природного газа и закачивать его, цены резко взлетят вверх".

Переход на СПГ во многом вынужденный. "Почему Европейский союз заказывает сжиженный природный газ? Потому что поставки трубопроводного газа, который поступает по Южному газовому коридору, ограничены. По этой причине недостающие объемы компенсируются сжиженным природным газом", - констатировал аналитик.

В этом сезоне ЕС активно расходует накопленные резервы. "Сейчас цены высоки. Этой зимой Европейский союз не покупал значительных объемов сжиженного природного газа, пользуясь как раз хранилищами, которые и задуманы для этого", - отметил он.

По его словам, существующей системы пока хватает, чтобы избежать социального взрыва: "У этих хранилищ есть запас прочности. По этой причине и не наблюдается какого-то массового недовольства населения этими процессами. Как правило, эту повестку подхватывает оппозиция в Германии, например, "Альтернатива для Германии".

"Аналитики говорят о том, что в целом даже при самом худшем сценарии средний запас может достигнуть 12 %. Это допустимо, они к этому готовы. Они говорят, что это самая низшая, возможно, критическая точка, потому что такого не было. Но это не значит, что это недопустимо в целом для энергетической системы, - подчеркнул эксперт. - Поэтому даже при пессимистичном сценарии морозы они переживут в этом году точно".