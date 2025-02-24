"Грант - не долг": Зеленский не захотел признавать задолженность перед США

Киевский главарь на пресс-конференции подтвердил, что в новом варианте сделки по ископаемым американцы установили цифру в 500 млрд долларов и что Трамп в рамках соглашения хочет получить с Украины 100 % надбавки с оказанной помощи. Однако Киев не намерен признавать ни 500, ни даже 100 млрд долга. Зеленский отметил, что выделенные деньги - это гранты, подписанные еще Байденом и конгрессом США. А грант - не долг, и Украина не обязана его возвращать.