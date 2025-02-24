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"Грант - не долг": Зеленский не захотел признавать задолженность перед США
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https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa9791cd-ceb5-4eee-a106-3ae2d325e33d/8bd353e6-db8f-42e5-a345-0b711b61f7fe.jpg2025-02-24T04:39:40.000000Z00
Зеленский отказался признавать долг перед США.
Киевский главарь на пресс-конференции подтвердил, что в новом варианте сделки по ископаемым американцы установили цифру в 500 млрд долларов и что Трамп в рамках соглашения хочет получить с Украины 100 % надбавки с оказанной помощи. Однако Киев не намерен признавать ни 500, ни даже 100 млрд долга. Зеленский отметил, что выделенные деньги - это гранты, подписанные еще Байденом и конгрессом США. А грант - не долг, и Украина не обязана его возвращать.