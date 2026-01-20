Гражданское авиасообщение в Польше парализовано для свободы действий военной авиации НАТО. Об этом сообщает агентство аэронавигационного обслуживания.

Ранее НАТО начал массово стягивать свою авиацию в польский город Жешув, являющийся логистическим центром и ключевым хабом для поставки оружия и военной техники ВСУ. Только с 12 по 14 января там приземлились 10 самолетов, принадлежащих государствам Североатлантического альянса. Среди них A330 из немецкого Кельна и "Геркулес" ВВС Канады.