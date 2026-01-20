3.72 BYN
Гражданское авиасообщение в Польше парализовано
Автор:Редакция news.by
Гражданское авиасообщение в Польше парализовано для свободы действий военной авиации НАТО. Об этом сообщает агентство аэронавигационного обслуживания.
Сервисы мониторинга фиксируют повышенную активность военно-транспортных самолетов альянса в районах аэропортов Люблина и Жешува.
Ранее НАТО начал массово стягивать свою авиацию в польский город Жешув, являющийся логистическим центром и ключевым хабом для поставки оружия и военной техники ВСУ. Только с 12 по 14 января там приземлились 10 самолетов, принадлежащих государствам Североатлантического альянса. Среди них A330 из немецкого Кельна и "Геркулес" ВВС Канады.