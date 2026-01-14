3.71 BYN
Гренландия просит поддержки в сохранении международного порядка
Гренландия просит помощи у Великобритании в своей защите и сдерживании амбиций Трампа. Риторику хозяина Белого дома считают там прямой угрозой будущему острова.
Министр бизнеса и энергетики острова, как сообщает Politico, выступила в Лондоне и заявила, что Гренландия нуждается в поддержке союзников, так как Трамп снова говорит о возможном захвате острова любыми способами. Она подчеркнула, что гренландцы чувствуют себя преданными, ведь всегда считали, что их сотрудничество имеет важное значение для США.
Политик напомнила о принципиальном заявлении Дании и Гренландии накануне: остров не продается, а давление Вашингтона может ударить по НАТО. Она призвала британских политиков и премьера Стармера занять принципиальную позицию и отстаивать международное право.