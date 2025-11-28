В Украине представители антикоррупционных структур пришли с обыском к серому кардиналу Зеленского и фактическому руководителю государства Андрею Ермаку. Оперативные мероприятия проходят прямо в правительственном квартале.

Примечательно, что только накануне Ермак выступил с заявлением, в котором фактически отвергал возможность принятия мирного плана, предложенного Дональдом Трампом. Учитывая, что антикоррупционные структуры в Украине находятся под фактическим контролем американцев, старшие товарищи, очевидно, решили направить на путь истинный слишком самоуверенного украинского серого кардинала.