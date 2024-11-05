3.31 RUB
3.53 USD
3.71 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Грузия намерена сохранить прагматичную политику в отношениях с Россией
Грузия намерена сохранить прагматичную политику в отношениях с Россией. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра республики Ираклий Кобахидзе, сообщает ТАСС.
"У нас, конечно, будет прагматичная политика, когда дело касается грузино-российских отношений. Прагматичная политика является одним из важнейших инструментов для того, чтобы мы сохранили мир и защитили наши стратегические интересы. Урегулирования конфликта между Грузией и Россией останется, конечно, одним из важнейших приоритетов", - сказал он, представляя в парламенте правительственную программу.
Кобахидзе пояснил, что у Грузии есть свои красные линии. "Это связано с деоккупацией наших территорий. У нас свои цели и эти красные линии будут сохранены до конца. И вместе с этим мы, конечно, сохраним прагматичную политику", - утверждал он.
В четверг Кобахидзе представляет депутатам программу правительства на ближайшие четыре года. В конце дня парламент проголосует по вопросу доверия новому правительству во главе с Кобахидзе, а также его программе.
Ранее Кобахидзе представил трех новых кандидатов на министерские должности. Пост главы МИД заняла Мака Бочоришвили, которая сменила Илью Дарчиашвили. В парламенте прошлого созыва она возглавляла комитет парламента по европейской интеграции. Минюст возглавил Анри Оханашвили, руководивший юридическим комитетом парламента, а министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Давид Сонгулашвили, который ранее был главой экономического комитета.
Президент
Все
Лукашенко принял участие во встрече лидеров ОДКБ
Президент Беларуси: Российский "Орешник" оказал сильное воздействие на мировое сообщество
Лукашенко выступил с инициативой создания механизма контроля над новым смертоносным оружием
Лукашенко предложил проработать вопрос об организации встречи лиц региональных организаций Евразии
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все