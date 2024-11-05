Грузия намерена сохранить прагматичную политику в отношениях с Россией. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра республики Ираклий Кобахидзе, сообщает ТАСС.

"У нас, конечно, будет прагматичная политика, когда дело касается грузино-российских отношений. Прагматичная политика является одним из важнейших инструментов для того, чтобы мы сохранили мир и защитили наши стратегические интересы. Урегулирования конфликта между Грузией и Россией останется, конечно, одним из важнейших приоритетов", - сказал он, представляя в парламенте правительственную программу.

Кобахидзе пояснил, что у Грузии есть свои красные линии. "Это связано с деоккупацией наших территорий. У нас свои цели и эти красные линии будут сохранены до конца. И вместе с этим мы, конечно, сохраним прагматичную политику", - утверждал он.

В четверг Кобахидзе представляет депутатам программу правительства на ближайшие четыре года. В конце дня парламент проголосует по вопросу доверия новому правительству во главе с Кобахидзе, а также его программе.