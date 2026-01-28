Ибрагимов: Чтобы сменить режим в Иране, нужно провести наземную операцию, но ее не проведут

Полноценная наземная операция США в Иране маловероятна - для смены режима требуется поддержка союзников, которой нет. Такое мнение телеканалу "Первый информационный" высказал политолог, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

"Ястребы" считают, что нужно вообще сносить систему исламской республики, потому что этот режим, который мешает продвижению американских интересов в регионе Ближнего Востока, угрожает главному союзнику в лице Израиля. И если Иран будет уничтожен, то говорить об опасности для интересов Америки на Ближнем Востоке не придется", - полагает политолог.