Имперские аппетиты - Трамп подтверждает намерение приобрести Гренландию, угрожает Ирану
Имперские аппетиты Вашингтона наблюдает весь мир. Белый дом, точнее, Трамп подтверждает намерение приобрести Гренландию, угрожает Ирану и хочет управлять Венесуэлой, а именно владеть огромными ресурсами. При этом Европа покорно ждет, видимо неизбежного, а в Штатах между строк намекают: ничего личного, только бизнес.
Операция "империя" - крепчают американские притязания
Дональд Трамп вновь подтвердил притязания на Гренландию. Вашингтон приобретет датскую территорию "любой ценой", даже если это навредит НАТО. В последних заявлениях касательно альянса Трамп методичен: без США блок ничто, твердит политик. Фактор потери НАТО не входит в список рисков Белого дома. Операция в Венесуэле доказала: европейцы знают, на что закрывать глаза. А в случае с Гренландией это и не требуется. Ведь Трамп намерен делать то, чем ЕС, похоже, определяет текущий смысл своего существования - борьба с Россией, а еще с Китаем хозяин Белого дома желает бороться при помощи Гренландии в Арктике. Сама же автономия за себя постоять не сможет, уверяет Трамп, но угроза существенная.
Дональд Трамп, президент США:
"Если мы не возьмем Гренландию, ее возьмут Россия или Китай. Я не позволю этому случиться. Так или иначе, у нас будет Гренландия. Оборона Гренландии, по сути, это 2 собачьи упряжки, вы знаете это? Знаете, что у них за оборона? 2 собачьи упряжки. Между тем повсюду российские и китайские эсминцы и подводные лодки. Мы не позволим этому случиться. А если это затронет НАТО, значит, затронет НАТО. Но, знаете, они нуждаются в нас гораздо больше, чем мы в них".
И на что же европейцам обижаться? Они желали протекции США, но могут получить побольше. Украшено все борьбой с Россией, с главным их соперником. Мечта наяву. Но в Европе до странного не рады. Германия и Великобритания даже задумались об отправке на остров своих войск. Как отмечает Bloomberg, таким образом они намерены показать президенту США, что серьезно настроены в вопросе безопасности Гренландии и Арктики в целом. Но Трамп тоже серьезен, тоже готовит высадку десанта.
Джордж Галлоуэй, член Палаты общин Великобритании, журналист:
"Трамп приказал Пентагону подготовить план вторжения на суверенную территорию своего самого преданного союзника - Дании. Пройдет совсем немного времени, и вы услышите, что эскимосы-наркоторговцы в Гренландии создают ядерное, химическое и биологическое оружие".
Гренландские политики отвергли угрозы, подчеркнув: "Мы не товар, мы народ", а Дания и ЕС окрестили их империалистическим шантажом. Эксперты в действиях Трампа видят попытку захватить ресурсы острова под предлогом "национальной безопасности".
То же происходит в Венесуэле. Вашингтон насильно вывез из страны законно избранного президента и объявил свое шефство над государством. 12 января Трамп опубликовал фальшивую страницу Википедии, назвав себя "действующим президентом" Венесуэлы, и заявил, что США будет управлять страной, эксплуатируя ее нефть до "безопасного перехода". Это вызвало международный скандал. Латинская Америка обвиняет Штаты в оккупации, а критики в конгрессе называют это "не самообороной, а захватом". Невиданными атаками Трамп начал грозить Ирану.
Мохаммад Багер Калибаф, спикер парламента Ирана:
"У меня есть послание для заблуждающегося американского президента. Будьте осторожны, чтобы избежать просчетов, имейте в виду: если вы нападете на Иран, то как оккупированные территории, так и все американские военные центры, базы и корабли в регионе будут нами рассматриваться как законные цели".
Это прямой ответ на угрозы Дональда Трампа, который, по данным издания Politico, рассматривает возможность точечных ударов по Ирану и кибератак на его инфраструктуру. Изначально в качестве поддержки протестующих, а затем в качестве зеркальной меры на ответ Тегерана на заявления об угрозе для исламской республики.
Напряженность нарастает на фоне протестов, вспыхнувших в Иране 28 декабря из-за резкого обвала национальной валюты. К волнениям присоединились студенты и торговцы, требующие экономических реформ.
Многие эксперты указывают на западный сценарий в провоцировании беспорядков: США и их союзники используют экономический кризис для дестабилизации суверенного государства, чтобы оправдать вмешательство. Такова и официальная позиция Тегерана.
Масуд Пезешкиан, президент Ирана:
"Все это явно является планом Соединенных Штатов и Израиля. Народ это видит. Израиль говорит о человечности, в то время как одновременно причиняет такие страдания людям".
Трамп все же допустил встречу с иранскими представителями для снижения напряженности в отношениях двух стран.
Дональд Трамп, президент США:
"Мы можем встретиться с ними, т.е. встреча готовится. Но, возможно, нам придется действовать из-за того, что происходит до встречи. Но встреча готовится. Иран звонил. Они хотят вести переговоры".
Белый дом модерирует выгодные условия для обсуждения ядерной программы Ирана, говорят наблюдатели. Как говорится, ничего личного, только бизнес.