Имперские аппетиты - Трамп подтверждает намерение приобрести Гренландию, угрожает Ирану

Имперские аппетиты Вашингтона наблюдает весь мир. Белый дом, точнее, Трамп подтверждает намерение приобрести Гренландию, угрожает Ирану и хочет управлять Венесуэлой, а именно владеть огромными ресурсами. При этом Европа покорно ждет, видимо неизбежного, а в Штатах между строк намекают: ничего личного, только бизнес.

Операция "империя" - крепчают американские притязания

Дональд Трамп вновь подтвердил притязания на Гренландию. Вашингтон приобретет датскую территорию "любой ценой", даже если это навредит НАТО. В последних заявлениях касательно альянса Трамп методичен: без США блок ничто, твердит политик. Фактор потери НАТО не входит в список рисков Белого дома. Операция в Венесуэле доказала: европейцы знают, на что закрывать глаза. А в случае с Гренландией это и не требуется. Ведь Трамп намерен делать то, чем ЕС, похоже, определяет текущий смысл своего существования - борьба с Россией, а еще с Китаем хозяин Белого дома желает бороться при помощи Гренландии в Арктике. Сама же автономия за себя постоять не сможет, уверяет Трамп, но угроза существенная.

Дональд Трамп, президент США news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/682bcfb7-acb0-42c3-a704-dd6c320e7886/conversions/1c683584-11e6-4e01-a70c-d75800a7130a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/682bcfb7-acb0-42c3-a704-dd6c320e7886/conversions/1c683584-11e6-4e01-a70c-d75800a7130a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/682bcfb7-acb0-42c3-a704-dd6c320e7886/conversions/1c683584-11e6-4e01-a70c-d75800a7130a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/682bcfb7-acb0-42c3-a704-dd6c320e7886/conversions/1c683584-11e6-4e01-a70c-d75800a7130a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дональд Трамп, президент США:

"Если мы не возьмем Гренландию, ее возьмут Россия или Китай. Я не позволю этому случиться. Так или иначе, у нас будет Гренландия. Оборона Гренландии, по сути, это 2 собачьи упряжки, вы знаете это? Знаете, что у них за оборона? 2 собачьи упряжки. Между тем повсюду российские и китайские эсминцы и подводные лодки. Мы не позволим этому случиться. А если это затронет НАТО, значит, затронет НАТО. Но, знаете, они нуждаются в нас гораздо больше, чем мы в них".

И на что же европейцам обижаться? Они желали протекции США, но могут получить побольше. Украшено все борьбой с Россией, с главным их соперником. Мечта наяву. Но в Европе до странного не рады. Германия и Великобритания даже задумались об отправке на остров своих войск. Как отмечает Bloomberg, таким образом они намерены показать президенту США, что серьезно настроены в вопросе безопасности Гренландии и Арктики в целом. Но Трамп тоже серьезен, тоже готовит высадку десанта.

Джордж Галлоуэй, член Палаты общин Великобритании, журналист:

"Трамп приказал Пентагону подготовить план вторжения на суверенную территорию своего самого преданного союзника - Дании. Пройдет совсем немного времени, и вы услышите, что эскимосы-наркоторговцы в Гренландии создают ядерное, химическое и биологическое оружие".

Гренландские политики отвергли угрозы, подчеркнув: "Мы не товар, мы народ", а Дания и ЕС окрестили их империалистическим шантажом. Эксперты в действиях Трампа видят попытку захватить ресурсы острова под предлогом "национальной безопасности".

То же происходит в Венесуэле. Вашингтон насильно вывез из страны законно избранного президента и объявил свое шефство над государством. 12 января Трамп опубликовал фальшивую страницу Википедии, назвав себя "действующим президентом" Венесуэлы, и заявил, что США будет управлять страной, эксплуатируя ее нефть до "безопасного перехода". Это вызвало международный скандал. Латинская Америка обвиняет Штаты в оккупации, а критики в конгрессе называют это "не самообороной, а захватом". Невиданными атаками Трамп начал грозить Ирану.

Мохаммад Багер Калибаф, спикер парламента Ирана:

"У меня есть послание для заблуждающегося американского президента. Будьте осторожны, чтобы избежать просчетов, имейте в виду: если вы нападете на Иран, то как оккупированные территории, так и все американские военные центры, базы и корабли в регионе будут нами рассматриваться как законные цели".

Это прямой ответ на угрозы Дональда Трампа, который, по данным издания Politico, рассматривает возможность точечных ударов по Ирану и кибератак на его инфраструктуру. Изначально в качестве поддержки протестующих, а затем в качестве зеркальной меры на ответ Тегерана на заявления об угрозе для исламской республики.

Напряженность нарастает на фоне протестов, вспыхнувших в Иране 28 декабря из-за резкого обвала национальной валюты. К волнениям присоединились студенты и торговцы, требующие экономических реформ.

Многие эксперты указывают на западный сценарий в провоцировании беспорядков: США и их союзники используют экономический кризис для дестабилизации суверенного государства, чтобы оправдать вмешательство. Такова и официальная позиция Тегерана.

Масуд Пезешкиан, президент Ирана:

"Все это явно является планом Соединенных Штатов и Израиля. Народ это видит. Израиль говорит о человечности, в то время как одновременно причиняет такие страдания людям".

Трамп все же допустил встречу с иранскими представителями для снижения напряженности в отношениях двух стран.

Дональд Трамп, президент США:

"Мы можем встретиться с ними, т.е. встреча готовится. Но, возможно, нам придется действовать из-за того, что происходит до встречи. Но встреча готовится. Иран звонил. Они хотят вести переговоры".