Индия и Пакистан по договоренности продлят режим прекращения огня до 18 мая

Индия и Пакистан договорились продлить режим прекращения огня до 18 мая, заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар. Об этом пишет РИА Новости.

Выступая в парламенте, Дар сказал, что договоренность была достигнута во время нового телефонного разговора командующих военными операциями двух стран 14 мая. Он напомнил, что первый такой разговор прошел 10 мая.

Во время разговора командующих военными операциями прекращение огня было продлено до 12 мая. Когда командующие снова поговорили 12 мая, прекращение огня было продлено до 14 мая. Дальнейшие переговоры 14 мая привели к продлению прекращения огня до 18 мая", - сообщил заместитель премьера страны верхней палате парламента Пакистана.

Напомним, что отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля.