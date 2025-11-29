3.72 BYN
Индонезия, Шри-Ланка, Таиланд - число масштабных наводнений в мире растет
Автор:Редакция news.by
В Индонезии растет число жертв наводнений и оползней. По последним данным, природная катастрофа забрала жизни 198 человек. Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей в провинциях Ачех, Северная и Западная Суматра. Ливни идут уже неделю.
С последствиями водной стихии борется и Шри-Ланка. На страну обрушился тропический циклон "Дитва". Число погибших - 123. Еще 130 человек пропали без вести.
Страшные кадры продолжают приходить из Таиланда. Там число жертв наводнения выросло до 162. Уточняется, что уровень воды в пострадавших регионах значительно снизился, что позволило эвакуировать пострадавших и активизировать поисково-спасательные операции.