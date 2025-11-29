Индонезия, Шри-Ланка, Таиланд - число масштабных наводнений в мире растет

В Индонезии растет число жертв наводнений и оползней. По последним данным, природная катастрофа забрала жизни 198 человек. Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей в провинциях Ачех, Северная и Западная Суматра. Ливни идут уже неделю.

С последствиями водной стихии борется и Шри-Ланка. На страну обрушился тропический циклон "Дитва". Число погибших - 123. Еще 130 человек пропали без вести.