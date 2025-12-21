Инцидент над Атлантикой: в пассажирском самолете внезапно треснуло стекло в кабине пилотов

Инцидент над Атлантическим океаном. В самолете, который совершал рейс из Нидерландов в Бразилию, внезапно треснуло стекло в кабине пилотов.

Произошло это на высоте 11 км. Экипажу пришлось надеть кислородные маски. Поскольку путь назад был короче, чем дорога в пункт назначения, самолет развернули. Машина в итоге благополучно приземлилась после того, как 9 часов провела в воздухе.