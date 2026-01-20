3.72 BYN
Инвесторы скупают драгметаллы из-за действий Трампа
Автор:Редакция news.by
Драгметаллы становятся главной "тихой гаванью" на фоне политической непредсказуемости США. Мировые рынки панически реагируют на ультиматум Вашингтона в отношении Гренландии.
Цены на золото и серебро бьют исторический максимум - инвесторы экстренно переводят капиталы в надежные активы. Причина - страх перед новой трансатлантической торговой войной.
Аналитики отмечают, что рынок больше не верит в дипломатическое решение конфликта и готовится к жестким тарифным барьерам.