Инвесторы скупают драгметаллы из-за действий Трампа

Драгметаллы становятся главной "тихой гаванью" на фоне политической непредсказуемости США. Мировые рынки панически реагируют на ультиматум Вашингтона в отношении Гренландии.

Цены на золото и серебро бьют исторический максимум - инвесторы экстренно переводят капиталы в надежные активы. Причина - страх перед новой трансатлантической торговой войной.