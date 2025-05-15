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Иран готов взять обязательство никогда не производить ядерное оружие
США и Иран находятся на финальной стадии переговоров по заключению соглашения, регулирующего ядерную программу Тегерана. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Возможно, вы уже прочли, что Иран согласился на условия, по которым мы не будем, я говорю это дружелюбно, создавать радиоактивную пыль в Иране. Я хочу, чтобы у них все было хорошо. (Иран) - великая страна, но она не может иметь ядерное оружие. Все просто. Никаких 30-страничных документов, всего одно предложение - они не могут обладать ядерным оружием. Я думаю, мы близки к заключению сделки", - сказал Трамп на встрече с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе.
Накануне главный советник верховного лидера исламской республики Али Шамхани сообщил, что Тегеран готов взять на себя обязательство никогда не производить ядерное оружие и избавиться от запасов высокообогащенного урана в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций.