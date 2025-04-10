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Иран грозит разорвать отношения с МАГАТЭ в ответ на угрозы США и Израиля
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Иран прекратит сотрудничество с МАГАТЭ и выдворит всех инспекторов агентства из страны, если США и Израиль продолжат угрожать применением военной силы, заявили в Тегеране. Другой мерой может стать перемещение обогащенного урана в безопасные и неизвестные места на территории Ирана.
Напомним, накануне Трамп заявил о готовности применить военную силу против Тегерана, в случае если тот откажется от ядерной сделки. При этом иранский лидер Масуд Пезешкиан сообщил о готовности к косвенным переговорам с США. Встреча состоится 12 апреля через посредников в Омане.