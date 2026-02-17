3.72 BYN
Иран начал учения "Умный контроль над Ормузским проливом" на фоне переговоров с США в Женеве
Вооруженные силы Ирана начали вторые за последние недели морские учения, которые носят название "Умный контроль над Ормузским проливом".
Фактически Тегеран демонстрирует Соединенным Штатам и всей планете, что одна из главных нефтеторговых артерий может быть блокирована в считанные часы, если не минуты.
До сих пор ни разу в истории Иран к этому способу воздействия на противника не прибегал, но теперь перед страной стоит "экзистенциальная угроза". В такой ситуации Тегеран готов в целях самосохранения использовать самые радикальные меры самозащиты.
Между тем, 17 февраля в Женеве проходят непрямые переговоры между Ираном и Соединенными Штатами. Тегеран готов изменить характер своей ядерной программы и дать возможность международному сообществу осуществлять за ней контроль. Однако США требуют большего, в том числе отказа от производства иранских баллистических ракет.