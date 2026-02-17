Иран начал учения "Умный контроль над Ормузским проливом" на фоне переговоров с США в Женеве

Вооруженные силы Ирана начали вторые за последние недели морские учения, которые носят название "Умный контроль над Ормузским проливом".

Фактически Тегеран демонстрирует Соединенным Штатам и всей планете, что одна из главных нефтеторговых артерий может быть блокирована в считанные часы, если не минуты.

До сих пор ни разу в истории Иран к этому способу воздействия на противника не прибегал, но теперь перед страной стоит "экзистенциальная угроза". В такой ситуации Тегеран готов в целях самосохранения использовать самые радикальные меры самозащиты.