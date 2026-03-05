"Иран не похож на другие государства": эксперт рассказал, почему венесуэльский сценарий не сработает

Истинной причиной агрессии США и Израиля против Ирана является не ядерная угроза. А что тогда? Об этом в программе "Блиц с Павлом Лазовиком" рассказал политический аналитик Александр Шпаковский.

"Иран обладает третьими в мире разведанными запасами нефти и вторыми запасами природного газа. Этот ресурсный энергетический потенциал Ирана делает данное государство весьма привлекательным. Иран является энергетическим донором для Китайской Народной Республики, которую, как известно, Трамп пытается всячески сдерживать в своей концепции глобальной конкуренции и планах глобального доминирования", - подчеркнул эксперт.

Ну, и не секрет, что Трамп постоянно заявлял о намерении свергнуть конституционный строй в Иране и заменить его на некий более проамериканский режим. Александр Шпаковский

По его словам, разговоры о ядерной программе Ирана - это классический пропагандистский прием, не подкрепленный доказательствами: "Нет никаких доказательств относительно того, что Иран планировал создание ядерной бомбы. Риторика об этом Соединенными Штатами Америки используется с 1980-х годов. Это пока бездоказательное голословное утверждение. Очередная "пробирка Колина Пауэлла". Мы считаем, что это casus belli - формальный повод для обоснования нападения на Иран".

Александр Шпаковский:

"Кроме того, Иран - теократическое государство. Существовала фетва, прямой запрет покойного духовного лидера Ирана, принявшего мученическую смерть, аятоллы Али Хаменеи на разработку ядерного оружия. Поэтому все это мне представляется риторикой, не заслуживающей внимания".

Он напомнил, что нынешняя эскалация - уже третья волна американо-израильских попыток дестабилизировать Иран. "Было три волны атак на Иран с момента прихода Трампа к власти: первая - это 12-дневная война, вторая - провоцирование массовых беспорядков, третью, наиболее сильную, с региональными, планетарными последствиями, наблюдаем сейчас", - обозначил аналитик.

Он также подчеркнул, что венгерский сценарий захвата власти в Иране не пройдет.