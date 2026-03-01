3.75 BYN
Иран приведет врагов в отчаяние, заявил Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с заявлением, в котором подчеркнул решимость Вооруженных сил страны продолжать ответные действия. По его словам, Иран приведет врагов в отчаяние, уничтожая их военные базы и возможности.
"Верховный лидер был убит руками Израиля и преступной Америки. Это огромная трагедия для нашей страны. Но пророки и лидеры общества приходят, чтобы пробудить людей и нести им свободу и справедливость. С их уходом этот путь точно не останется без продолжения. Америка и Израиль должны знать, что кроме позора им это ничего не принесет. Мы должны вместе разрушить коварные планы врагов", - сказал Масуд Пезешкиан.
Пезешкиан отметил, что армия наносит удары по объектам противника всей своей мощью и будет последовательно выполнять эту задачу.
Фото РИА Новости