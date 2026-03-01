Иран приведет врагов в отчаяние, заявил Пезешкиан

"Верховный лидер был убит руками Израиля и преступной Америки. Это огромная трагедия для нашей страны. Но пророки и лидеры общества приходят, чтобы пробудить людей и нести им свободу и справедливость. С их уходом этот путь точно не останется без продолжения. Америка и Израиль должны знать, что кроме позора им это ничего не принесет. Мы должны вместе разрушить коварные планы врагов", - сказал Масуд Пезешкиан.