Иран призывает СБ ООН осудить угрозы применения силы со стороны США
Иран обратился к Совету Безопасности ООН с призывом осудить угрозу применения силы со стороны Соединенных Штатов. Вашингтон, впрочем, наверняка блокирует любые попытки такого рода, пользуясь своим правом вето.
Соединенные Штаты продолжают активную подготовку к возможному нападению на Иран: в частности, американцы запросили у европейцев имеющиеся у них разведданные, которые облегчат нанесение ракетно-бомбовых ударов. Для ЕС и НАТО это станет вопросам принципиальным: пока Брюссель еще не определился, готов он стать соучастником агрессии или нет.
Между тем в Израиле военные начали выводить на боевые рубежи комплексы ПВО: здесь ожидают ракетных ударов со стороны Ирана в случае, если сам Иран подвергнется американским бомбардировкам. Напряжение на Ближнем Востоке нарастает. В регион, а также на свои европейские базы Соединенные Штаты перебросили значительное количество бомбардировщиков.
14 января для Трампа будет проведен брифинг - военные, дипломаты, аналитики "мозговых центров" представят ему аргументы, на основании которых он определится, атаковать Иран или нет? Пока окончательное решение на этот счет, очевидно, не принято.
Между тем ближневосточные монархии предпринимают все мыслимые и немыслимые усилия для того, чтобы отговорить Трампа от военной операции. Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Оман и Катар опасаются, что удар по Ирану ввергнет регион в хаос.