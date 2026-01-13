Иран призывает СБ ООН осудить угрозы применения силы со стороны США

Иран обратился к Совету Безопасности ООН с призывом осудить угрозу применения силы со стороны Соединенных Штатов. Вашингтон, впрочем, наверняка блокирует любые попытки такого рода, пользуясь своим правом вето.

Соединенные Штаты продолжают активную подготовку к возможному нападению на Иран: в частности, американцы запросили у европейцев имеющиеся у них разведданные, которые облегчат нанесение ракетно-бомбовых ударов. Для ЕС и НАТО это станет вопросам принципиальным: пока Брюссель еще не определился, готов он стать соучастником агрессии или нет.

Между тем в Израиле военные начали выводить на боевые рубежи комплексы ПВО: здесь ожидают ракетных ударов со стороны Ирана в случае, если сам Иран подвергнется американским бомбардировкам. Напряжение на Ближнем Востоке нарастает. В регион, а также на свои европейские базы Соединенные Штаты перебросили значительное количество бомбардировщиков.

14 января для Трампа будет проведен брифинг - военные, дипломаты, аналитики "мозговых центров" представят ему аргументы, на основании которых он определится, атаковать Иран или нет? Пока окончательное решение на этот счет, очевидно, не принято.