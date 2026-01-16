3.71 BYN
Иран требует от ООН осудить преступления бунтовщиков во время протестов в стране
Автор:Редакция news.by
Иран требует от ООН осудить преступления бунтовщиков, совершенные в Исламской Республике, против представителей правоохранительных органов и мирных граждан. Об этом заявил в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН глава МИД Ирана.
Аббас Аракчи подчеркнул, что американские власти вместе с Израилем являются соучастниками "военной агрессии против Ирана". По его словам, они "не могут скрывать свои преступления, проводя заседание Совета Безопасности".
Также Тегеран не стремится к эскалации, но любой акт агрессии будет встречен решительным и законным ответом. Позицию Тегерана поддержала Россия, назвав риторику США "опасной и безответственной". Китай также отверг угрозы применения силы или вмешательства во внутренние дела Ирана.