Иран введет новые правила прохода судов через Ормузский пролив

После завершения войны с США и Израилем Иран планирует ввести новые правила прохода судов через Ормузский пролив, заявил глава МИД страны.

По словам Аракчи, это будет сделано, чтобы обеспечить безопасное судоходство на постоянной основе. Гарантами безопасности в Ормузском проливе должны выступить Иран, Оман и Объединенные Арабские Эмираты.