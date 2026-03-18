Иран введет новые правила прохода судов через Ормузский пролив
Автор:Редакция news.by
После завершения войны с США и Израилем Иран планирует ввести новые правила прохода судов через Ормузский пролив, заявил глава МИД страны.
По словам Аракчи, это будет сделано, чтобы обеспечить безопасное судоходство на постоянной основе. Гарантами безопасности в Ормузском проливе должны выступить Иран, Оман и Объединенные Арабские Эмираты.
Кроме того, посредниками в урегулировании конфликта могли бы стать некоторые страны, включая Китай.